2020/05/19 | 11:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، تعافي 28 مصابا من فيروس كورونا.وقال مدير الدائرة، جاسب لطيف الحجامي، في منشور في "الفيسبوك": "بفضل الله تعالى يغادر مستشفيات دائرتنا الان ٢٨ مصاباً".وأضاف، أنهم "غادروا بعد اكتسابهم الشفاء التام من مرض فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: تعافي 28 مصابا من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: تعافي 28 مصابا من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).