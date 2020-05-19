جوهرة دورتموند تكلف 100 مليون يورو

2020/05/19 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن وجود اتفاق بين إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني، ووكيل أعمال النجم النرويجي، إيرلينع هالاند، مينو رايولا، لبقاء اللاعب ضمن صفوف فريق “أسود فيستفاليا” حتى صيف 2022، وعلى أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته بعد هذا التاريخ عليه دفع أكثر من 100 مليون يورو.وذكرت صحيفة آس الإسبانية: “لايوجد […]

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