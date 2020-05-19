المكسيك: اعتقال اهم زعيم عصابة لتجارة المخدرات

2020/05/19 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتقلت السلطات المكسيكية، لويس خيراردو، زعيم عصابة المخدرات “لوس ازتيكاس”، وهو يشتبه بتنظيم ما لا يقل عن 900 عملية قتل، بما في ذلك اغتيال دبلوماسية أمريكية وزوجها.وألقي القبض عن زعيم العصابة المنشقة عن عصابة “خواريز”، إحدى العصابات المكسيكية الكبرى لتجارة المخدرات في مدينة كويرنافاكا بولاية موريلوس وسط المكسيك يوم السبت […]

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