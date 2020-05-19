التربية تحسم قرارها للعام الدراسي للصفوف غير المنتهية

2020/05/19 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حسمت وزارة التربية، قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية .

وذكرت الوزارة ، ان "هيئة الرأي ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية والثانوية" حيث تم اعتماد درجة النصف الاول من العام الدراسي الحالي ( 2019/2020) كدرجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية ، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها ، وكذلك اعتماد درجة الكورس الاول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني و معاهد الفنون الجميلة كدرجة للنجاح ، ويسمح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها.

واضافت ان الهيئة قررت تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من اولياء امور التلاميذ والطلبة في المدارس الاهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% ) .

يتبع.



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