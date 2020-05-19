تعيين اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية خلفاً للمحمدي

2020/05/19 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (19 أيار 2020)، بتعيين اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "تم تعيين اللواء الركن احمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية خلفاً للواء الركن قاسم المحمدي الذي كلف بقيادة القوات البرية".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، أعلن، أمس لإثنين، أصدر قرارا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.

وقال رسول في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، "أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي امراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية".

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (19 أيار 2020) أن البلد يمر في مرحلة حرجة من الناحية الأمنية، ما يتطلب وضع حلول سريعة للخلاص من الخلايا الارهابية، فيما رأى أن العراق لا يزال بحاجة الى طيران التح

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان "صاروخ كاتيوشا سقط على احد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد".

واضافت، ان "المعلوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "دوي انفجار سمع قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف، أن "طبيعة الانفجار لم ت

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