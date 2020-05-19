النزاهة تعلن تفاصيل 24 عملية ضبط في اذار ببغداد والمحافظات

2020/05/19 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر اذار المنصرم، مبينة انها نفذت (24) عملية ضبط في بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط (9) متهمين.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن |ملاكات مكتب تحقيق كركوك نفذت (5) عمليات، ابرزها ضبط […]

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