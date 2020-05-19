2020/05/19 | 11:47 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف مصدر سياسي، عن وجود 4 وزراء في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ممن يحملون الجنسية المزدوجة.

وذكرت صحيفة عربية عن المصدر، إن "ما لا يقل عن 4 وزراء بحكومة الكاظمي لديهم جنسيات ثانية، والكتل السياسية التي اتفقت مع الكاظمي على شكل الحكومة الجديدة لم تتطرق إلى مسألة الجنسية الثان...

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