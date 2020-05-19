هيئة النزاهة تعلن ضبط خطابات ضمان مزورة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية

2020/05/19 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر اذار المنصرم، مبينة انها نفذت (24) عملية ضبط في بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط (9) متهمين.الدائرة أشارت في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق كركوك نفذت (5) عمليات، […]

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