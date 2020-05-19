صحة الاقليم تعلن شفاء 383 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/05/19 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، شفاء 383 حالة اصابة بفايروس كورونا الاقليم .وقالت الوزارة في بيان، ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 414 حالة اصابة “.واضاف، ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 383 حالة، ولدينا 5 […]

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