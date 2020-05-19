الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/19 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، إأها سجلت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 مايو مقابل 7 حالات في اليوم السابق.وأضافت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أن ثلاث من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها في منطقة منغوليا الداخلية.وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 17 حالة جديدة بدون […]

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