ترمب يتناول عقار للوقاية من فيروس كورونا رغم تحذير صحي امريكي بخطورته

2020/05/19 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتناول عقار الهيدروكسيكلوروكوين للوقاية من فيروس كورونا رغم تحذيرات مسؤولين في قطاع الصحة من أن استخدام هذا العقار قد يكون غير آمن.وأكد ترامب أنه يتناول هذا العقار المتعارف على استخدامه في علاج الملاريا … Readmore

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