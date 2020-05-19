2020/05/19 | 11:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام قضاء الحمدانية يفرض حظر تجوال بعموم القضاء على خلفية اصابات جديدة داخل القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام قضاء الحمدانية يفرض حظر تجوال بعموم القضاء على خلفية اصابات جديدة داخل القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام قضاء الحمدانية يفرض حظر تجوال بعموم القضاء على خلفية اصابات جديدة داخل القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).