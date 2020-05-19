2020/05/19 | 11:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عزا رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، مجموعة البركة ورئيسها التنفيذي عدنان يوسف، برحيل رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة رجل الاعمال المعروف الشيخ صالح كامل "تغمده الله برحمته".





وبعث الحنظل برقية تعزية إلى مجموعة البركة، وفي ما يلي نصها،

الأخ العزيز الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان يوسف المحترم

"تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المغفور له بإذنه تعالى رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة الشيخ صالح كامل، إذ ننظر باعتزاز إلى مسيرته المديدة وانجازاته القيمة في دعم العالم العربي بمشاريعه في عالم المال والثقافة والاعلام.

وإذ نعرب لكم عن بالغ المواساة بهذا المصاب الجلل، نسأل الله أن يتقبل المغفور له بأحسن القبول ويتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلّهم ذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

وديع نوري الحنظل

رئيس رابطة المصارف الخاصة ومجموعة الحنظل الدولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحنظل يعزي بوفاة رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة الشيخ صالح كامل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحنظل يعزي بوفاة رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة الشيخ صالح كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).