التربية تحسم قرارها بشأن مصير العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية والسماح للراسب بإجراء الامتحانات

2020/05/19 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، حسم قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “يس عراق”، أن “هيئة الرأي ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية والثانوية”، مبينة أنه “تم اعتماد درجة النصف الاول […]

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