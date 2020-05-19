2020/05/19 | 11:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن قرارها بخصوص العام الدراسي للصفوف غير المنتهية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن قرارها بخصوص العام الدراسي للصفوف غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن قرارها بخصوص العام الدراسي للصفوف غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).