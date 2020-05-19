نائب لـ”العهد نيوز”: انشغال الاحزاب بالسلطة اضعف الجانب الامني للبلاد

2020/05/19 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب حسين اليساري بان الاحداث الاخيرة من هجمات داعش على عدة مناطق في العراق هو مقلق للشعب العراقي .وقال اليساري بتصريح لـ”العهد نيوز” إنه “بالرغم ان الانتصار الاخير الذي حققته القوات الامنية والحشد الشعبي على داعش الا انه لم يشمل كل المضافات والاوكار لداعش ولم تنته هذه العصابات وبدءت تستغل الظروف السياسية التي […]

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