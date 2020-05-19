بعد إعلان شفائه من كورونا.. الكشف عن أسباب عدم تجديد عقد ديبالا

2020/05/19 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن أن النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي تفصله خطوة وحيدة عن تجديد عقده مع فريق السيدة العجوز.وكان ديبالا أعلن الأربعاء 6 مايو/أيار الجاري شفاءه التام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وديبالا من بين ثلاثة لاعبين بيوفنتوس تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، حيث أصيب معه دانييل روجاني وبليز ماتويدي.وقالت […]

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