وقفة احتجاجية في جلولاء بديالى لرفض عودة القوات الكردية الى الناحية

2020/05/19 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..نظم شيوخ ووجهاء ناحية جلولاء في محافظة ديالى، الثلاثاء، وقفة احتجاجية وسط الناحية لرفض عودة القوات الكردية واجهزتها الامنية الى الناحية.وقال الناشط مثنى الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شيوخ ووجهاء ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)ى نظموا وقفة احتجاجية وسط الناحية تؤكد التزامها بدعم القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري باعتبارها عناوين رسمية لمسك […]

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