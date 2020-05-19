الكشف عن سيناريو احتفال ليفربول بلقب البريميرليج

2020/05/19 | 12:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، بأنه سيتم السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري، لكن من دون حضور الجمهور.وقال ماسترز في تصريحات نقلتها “ذا صن”، “إذا كان ذلك ممكنا التتويج، نعم سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس، نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين […]

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