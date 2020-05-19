مدرب الارجنتين: تدريب ميسي شرف لاي مدرب

2020/05/19 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، ان تدريب نجم برشلونة ومنتخب “التنغو” ليونيل ميسي شرف لاي مدرب.وقال سكالوني في تصريحاته لبرنامج (Conversas Estrella) “في البداية، كنا نستعد لمباراتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات (أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022)، وكل شيء كان يسير كما كان مخططاً له، قبل أن تلغى المباراتان، ولا ندري […]

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