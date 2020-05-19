نينوى تغلق مداخلها امام الوافدين

2020/05/19 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في محافظة نينوى يوم الثلاثاء اغلاق مداخلها امام الوافدين بعد تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا بباقي مناطق ومدن العراق.

وعقدت خلية الازمة اجتماعا اليوم تمخض عنه القرارات الاتية:

اولا: غلق مداخل محافظة نينوى بالكامل امام الوافدين من يوم الخميس المصادف و21 /5/ 2020 ومن الساعة السادسة صباحا

ثانيا: تعزيز سيطرة البراري بقوة من الامن الوطني ومفرزة من دائرة صحة نينوى مع عدة الفحص السريع.

ثالثا: تكليف قيادة عمليات نينوى وقيادة غرب نينوى بمتابعة واغلاق الطرق الميسمية عند مداخل المدينة

رابعا: ضرورة التزام المواطنين بالابتعاد عن التجمعات البشرية في الاسواق والمولات والاماكن المغلقة والتقيد بالاجراءات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات المطاطية والتزام العوائل بالبقاء في المنازل:

خامسا: استمرار استثناء الشاحنات الغذائية وصهاريج الوقود والكوادر الصحية والخدمية من هذه الاجراءات.

سادسا: سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات.

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