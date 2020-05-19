فضيحة جديدة تهز اركان حكومة الاقليم… ادلة دامغة بتهريب 6 مليارات يورو

2020/05/19 | 12:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي بعد ان كشف عضو في برلمان كردستان عن تهريب 6 مليارات يورو من اقليم كردستان الى الخارج عبر احدى البنوك الاهلية كجزء من عملية تبييض للاموال، اعلنت اللجنة المالية فتح تحقيق وقيام العديد من الكتل باجراء تحقيق في تلك الفضيحة المالية.وقال رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان ...

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