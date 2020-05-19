2020/05/19 | 12:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 60 إصابة بكورونا خلال ٢٠ ثانية في احدى المناطق بغداد- الصباح الجديد: أكد الناطق الرسمي لخلية الازمة النيابية، فالح الزيادي، امس السبت، ان هناك اعتقادا خاطئا من المواطنين بانحسار جائحة كورونا في العراق وحذرنا مرارا من زيادة الإصابات.في حين أعلنت دائرة صحة الرصافة، عن تسجيل 60 إصابة في منطقة واحدة بكورونا خلال 20 ثانية في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة: هناك اعتقاد خاطئ بانحسار كورونا وحذرنا كثيراُ من زيادة الاصابات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة: هناك اعتقاد خاطئ بانحسار كورونا وحذرنا كثيراُ من زيادة الاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).