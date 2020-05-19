سكان ووهان الصينية يخافون طوابير الانتظار الطويلة ويعدونها فرصة لعودة الفيروس

2020/05/19 | 12:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فحوص كورونا تكشف قلق الدوائر الرسميةىبعد ظهور بؤرة عدوى جديدة فيها الصباح الجديد-متابعة تستمر مدينة ووهان وسط الصين في استنفارها من أجل صد أي محاولات جديدة لتفشي فيروس كورونا ثانية.فالمدينة التي انطلق منها الوباء في ديسمبر العام الماضي، دعت سكانها إلى إجراء اختبارات شاملة من أجل التحقق من العدوى.وقد توجهت حشود واسعة إلى ...

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