العطس على الهاتف الذكي.. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

2020/05/19 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن الكشف عن فيروس كورونا قريبا عن طريق العطس أو السعال على الهاتف، باستخدام مستشعر صغير يظهر النتائج في غضون 60 ثانية، وفقا لتقارير جديدة.وقال أستاذ الهندسة بجامعة يوتا، البروفيسور مسعود الطبيب عازار، إنه يقود فريقا من الباحثين لتطوير جهاز لا تزيد كلفته عن 45 جنيها إسترلينيا، يمكن توصيله بمنفذ شحن الهاتف الذكي واختبار جزيئات […]

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