2020/05/19 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..أعلنت مديرية الزراعة في النجف الاشرف، الثلاثاء، عن تسويق 70 الف طن من محصول الحنطة لمنافذ وزارة التجارة.وقال مدير زراعة المحافظة مجيد جاسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مزارعي النجف سوقوا لغاية الان 70 الف طن من محصول الحنطة لسايلوات وزارة التجارة الأربعة في المحافظة”.وأضاف جاسم أن “مديرية الزراعة وفق الخطة تسوق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تسوق 70 الف طن من الحنطة لسايلوات وزارة التجارة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تسوق 70 الف طن من الحنطة لسايلوات وزارة التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).