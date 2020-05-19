2020/05/19 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الإيراني يحكم بالسجن على نائبين بقضايا فساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الإيراني يحكم بالسجن على نائبين بقضايا فساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الإيراني يحكم بالسجن على نائبين بقضايا فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).