2020/05/19 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من المقبولين ضمن 2000 درجة وظيفية في الشركات النفطية بالبصرة يتظاهرون للمطالبة بإصدار اوامر تعيينهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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