2020/05/19 | 12:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن تنفيذ 24 عملية ضبط خلال شهر اذار في عموم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن تنفيذ 24 عملية ضبط خلال شهر اذار في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن تنفيذ 24 عملية ضبط خلال شهر اذار في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).