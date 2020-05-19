اسيوشيتد بريس : الأمم المتحدة حصلت على أدلة جديدة عن إبادة الإيزيديين وجريمة سبايكر

2020/05/19 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة انباء “اسيوشيتد بريس” عن حصول الأمم المتحدة على أدلة جديدة، تتعلق بعمليات الإبادة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق عام الفين وأربعة عشر.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، ان فريقا للتحقيق تابعا للمنظمة الدولية، أجرى في الفترة الماضية اكثر من مليوني اتصال هاتفي، مع شهود العيان وضحايا لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تعرض اليها الإيزيديون، حصل منه خلالها على دلائل جديدة يمكن ان تعزز التحقيقات بشأن تلك العمليات، إضافة الى احرازه تقدما في التحقيق حول عملية القتل الجماعي لطلاب اكاديمية تكريت الجوية والعسكريين العزل، والمعروفة بجريمة “سبايكر” فيما أكدت الوكالة ان فريق التحقيق يواصل العمل مع الحكومة العراقية بشأن التشريعات المعلقة، بانتظار صدور قانون خاص بها للبدء بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.

https://apnews.com/e95bf8a63907267268b0ce7844d56243

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