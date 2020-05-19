نائب: رواتب الشهر الحالي مؤمنة ولا تأخير في دفعها

2020/05/19 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجية النيابية محمد البلداوي, الثلاثاء, أن رواتب الشهر الجاري مؤمنة ولا يوجد أي تأخير بدفعها , مبينا ان رواتب الموظفين والمتقاعدين ستم دفعها في المواعيد المحددة لكل فئة .وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تأخير رواتب المتقاعدين في الشهر الماضي كانت […]

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