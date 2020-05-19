وزير التخطيط : التعداد بحاجة الى تخصيصات مالية لا يمكن توفيرها حاليا

2020/05/19 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التخطيط خالد بتال، ان اجراء عملية التعداد السكاني تواجه صعوبات تتعلق بعدم توفير التخصيصات المالية اللازمة لها في الوقت الحالي.

وأوضح بتال في تصريح، ان وزارة التخطيط تعتزم بالتنسيق مع اللجنة المعنية، عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الجاري، للوقوف على تفاصيل التعداد السكاني والمعوقات التي تعترضه، والتعرف على الاستعدادات التي تم التوصل اليها مع اللجان المعنية حول هذا الملف، مضيفا ان الحكومة تعمل على تطبيق الكثير مـن الـقـوانـين الـتـي تـمـس حـيـاة المـواطـن بـشـكـل مـبـاشـر، وتسهم في الــوقــت ذاته بـزيـادة واردات الـدولـة في ظل الظروف الصعبة الراهنة، ومن بينها قانونالتعرفة الـجـمـركـيـة وتـفـعـيـل الـضـرائـب عـلـى الـشـركـات العاملة في العراق، مثل شركات الهاتف النقال، والأمــور المـتـعـلـقـة بـالـضـرائـب.

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