الدراجي يقترح بيع أراضي العشوائيات للمتجاوزين بالتقسيط واستخدام الواردات لتوفير الخدمات لساكنيها

2020/05/19 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم عضو مجلس النواب محمد صاحب الدراجي، مقترحا للتعامل مع ازمة سكن المواطنين في العشوائيات.

وأوضح الدراجي الذي سبق وان تولى منصب وزير الإسكان والاعمار، في تغريدة على تويتر، أوضح ان العشوائيات اصبحت امر واقعا، يمكن للحكومة ان تعالجه من خلال بيع الأراضي للمتجاوزين عليها، وتمليكها لهم بمبلغ يساوي اجر المثل، على ان يتم دفعه بالتقسيط، واستخدام الأموال المستلمة لتوفير الخدمات الضرورية مثل الماء والمجاري والكهرباء والتبليط وتنظيم المناطق لمحو صفة العشوائية عنها.

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