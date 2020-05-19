النزاهة تكشف نقصاً لمادة الحنطة في مخازن النجف

2020/05/19 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (19 أيار 2020)، عن نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة في مخازن سايلو النجف الأفقي، مبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز (400,000,000) مليون دينار.وأكدت دائرة … Readmore

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