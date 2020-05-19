التربية تعتمد درجة النصف الاول لنجاح الصفوف غير المنتهية

2020/05/19 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حسمت وزارة التربية يوم الثلاثاء قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة الرأي برأسة معالي وزير التربية الاستاذ علي حميد مخلف حيث ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية والثانوية" حيث تم اعتماد درجة النصف الاول من العام الدراسي الحالي ( 2019/2020) كدرجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية ، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها ، وكذلك اعتماد درجة الكورس الاول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني و معاهد الفنون الجميلة كدرجة للنجاح ، ويسمح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها .

واضافت ان الهيئة قررت تخفيض القسط السنوي الكلي المستحق الدفع من اولياء امور التلاميذ والطلبة في المدارس الاهلية داخل وخارج العراق للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة ( 10% ) .

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