التربية تعلن عن قرارها بشأن

2020/05/19 | 12:51 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلنت وزارة التربية، اليوم، عن قرارها بشأن العام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية .

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الرأي برئاسة وزير التربية علي حميد مخلف ناقشت ضمن جدول أعمالها في جلستها الدورية، قرارات عدة ومنها المتعلقة بالصفوف غير المنتهية ل...

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