آثار أسعار الخام المنخفضة في شركات النفط.. أنس الحجي

2020/05/19 | 12:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.أنس الحجي أوّل من يتأثّر بانخفاض أسعار النفط هي شركات النفط المنتجة له، لأن مصدر دخلها يعتمد اعتمادًا مباشرًا على أسعار النفط، يليها الشركات الدولية النفطية المتكاملة رأسيًا.ويُقصد بشركات النفط المتكاملة رأسيًا، الشركات التي تنقّب وتستخرج وتنقل وتكرّر وتوزّع وتبيع للمستهلك النهائي، مثل شركة إكسون موبيل وبي وبي وتوتال وشل.وهذه الشركات الدولية […]

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