رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة طلبات عقد الجلسة

2020/05/19 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف الفتح فاضل جابر الثلاثاء , ان هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع حاليا لمناقشة طلب عدد من النواب بتحديد موعد لعقد جلسة جديدة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري , مرجحا اصدار قرار بعقد الجلسة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر المبارك .وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة /, […]

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