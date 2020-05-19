2020/05/19 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المونتينجري نيبوشا، المدير الفني السابق للزمالك، أن تجربته مع القلعة البيضاء هي الأجمل خلال مشواره التدريبي.

وقال نيبوشا، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”، إنه تواصل مع لاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي، في فبراير/شباط الماضي، مشيرا إلى أنه ما زال على علاقة جيدة بعدد من لاعبي الفريق.

وأوضح نيبوشا، أنه يفضل العودة إلى مصر من جديد، حال تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري.

ولفت إلى أنه يحظى بذكريات عديدة مع الكرة المصرية: “لن أنسى فوزي مرتين على الأهلي رفقة الفيصلي الأردني في البطولة العربية”، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيبوشا: أريد العودة لمصر.. وتجربة الزمالك الأجمل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيبوشا: أريد العودة لمصر.. وتجربة الزمالك الأجمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).