بطولة ثلاثية تجمع ريال مدريد وإنتر ميلان والبايرن

2020/05/19 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ريال مدريد رسميًا، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع بايرن ميونخ وإنتر ميلان على استضافة كأس التضامن الأوروبي عام 2021، من أجل إرسال رسالة تضامن وإخاء إلى شعوب أوروبا.

وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن الكأس ستشهد 3 مباريات خلال 2021 في مدن مدريد وميونخ وميلانو.

وستعتمد مواعيد هذه المباريات على المنافسات الجارية وبالطبع ستقام عندما يتمكن المشجعون من العودة إلى المدرجات.

وستواجه الفرق الثلاثة بعضها البعض، حيث يلتقي ريال مدريد و إنتر ميلان في مدريد، وإنتر وبايرن في ميلانو، وبايرن والريال في ميونخ.

ومن المقرر أن تذهب عائدات تلك المباريات لشراء موارد الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا.

وسيتم تمثيل موظفي الرعاية الصحية الذين يواصلون مكافحة الوباء في جميع المباريات، حيث تود الأندية الثلاثة أن تظهر لهؤلاء الأبطال كافة سبل التضامن والاحترام والامتنان.

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