التجارة: كميات الحنطة المستلمة من الفلاحين تجاوزت الـ١٣٦٣ الف طن

2020/05/19 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبدالرحمن عجي طوفان، الثلاثاء، ان كميات الحنطة المحلية التي استلمت من الفلاحين والمسوقين منذ الـ20 من الشهر الجاري ولغاية مساء امس الاثنين بلغت (١٣٦٣.٩٣١) مليون طن من الحنطة بانواعها.

وقال طوفان في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "كميات الحنطة توزعت على (١٢٨٩.٣٨٠) مليون طن حنطة ناعمة درجة اولى و( ٧١.٠٩٢) الف طن حنطة ناعمة درجة ثانيةً و( ٣.٤٦٥) الف طن حنطة درجة ثالثة".

وأضاف ان "محافظة واسط لاتزال في صدارة المحافظات الـ13 التي تواصل استلام الحنطة من الفلاحين والمزارعين"، مشيرًا الى ان "كميات الحنطة المستلمة في مراكز تسويق فرع الشركة في واسط بلغت ( ٣٣٥.٩٦٠) الف طن حنطة، وحلت ثانيا محافظة ذي قار من خلال مواقع الرفاعي و الناصرية وبلغ مجموع ماتم تسويقه ( ١٦٧.١٣٥) الف طن.، والديوانية ثالثا بكمية مسوقة بلغت ( ١٥٤.١٣٤) الف طن".

وتابع ان "محافظة ميسان حلت رابعة بكمية مسوقة بلغت ( ١٣٤.٥٢٠) الف طن ، وبابل خامسا و سوقت ( ١٠٦.١١١) الف طن".

وبين طوفان ان "مواقع وسايلوات بغداد استقبلت ( ٩٧.٨٥٩) الف طن موزعه سايلو الرصافة استلم اكثر من (٥٦.٢٦٤) الف طن ضمن خطة تسويق بغداد وواسط، سايلو خان بني سعد استقبل ( ١٩.٦٩٧) الف طن ضمن خطة تسويق بغداد وديالى وسايلو الدورة استلم (٨.٣٥٢) الف طن، وسايلو خان ضاري استلم ( ٥.٠٨١) طن واخيرا مجمع حبوب التاجي استقبل ( ٣.٤٥٩) الف طن".





وأوضح ان "محافظة صلاح الدين سوقت ( ٧٦.٨٥٦) الف طن و النجف سوقت ( ٧١.٠١٨) الف طن و كربلاء سوقت ( ٣٨.٣٧٨) الف طن و البصرة سوقت ( ٣٦.٨١٣) الف طن .



واخيرا ديالى التي سوقت (٢٤.٣٠٢) الف طن".





ولفت الى ان "حملة التسويق تنال اهتمام كبير من جميع موسسات الدولة ويتم متابعته ميدانيا من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة الى جانب اهتمام المحافظين و نتابع تواجدهم الميداني اليومي والمتواصل من اجل تذليل كافة العقبات التي تواجه المسوقين وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتعاون مع اصحاب القرار في الوزارة".

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