2020/05/19 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس المفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، الثلاثاء، عن نية الحكومة الجديدة اعادة النظر ببعض بنود قانوني الانتخابات والاحزاب بعد تشكيل لجنة مختصة، مبينا ان رئاسة الجمهورية لم تصادق على قانون الانتخابات بسبب عدم حسم القضايا الخلافية.وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” هناك نية من حكومة مصطفى الكاظمي لاعادة النظر بقانوني الانتخابات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تنوي تشكيل لجان لاعادة النظر بقانوني الانتخابات والاحزاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تنوي تشكيل لجان لاعادة النظر بقانوني الانتخابات والاحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).