2020/05/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على متاجرين اثنين بالمخدرات شرقي بغداد

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (19 أيار 2020)، بتعيين اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "تم تعيين اللواء الركن احمد سليم قائداً لعمليات الجز

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (19 أيار 2020) أن البلد يمر في مرحلة حرجة من الناحية الأمنية، ما يتطلب وضع حلول سريعة للخلاص من الخلايا الارهابية، فيما رأى أن العراق لا يزال بحاجة الى طيران التح

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان "صاروخ كاتيوشا سقط على احد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد".

واضافت، ان "المعلوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على متاجرين اثنين بالمخدرات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على متاجرين اثنين بالمخدرات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).