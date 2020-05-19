خلية أزمة نينوى تقرر إغلاق المحافظة ابتداء من الخميس المقبل

2020/05/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت خلية أزمة محافظة نينوى، الثلاثاء، إغلاق المحافظة ابتداء من الخميس المقبل، على خلفية ارتفاع عدد الاصابات في عموم العراق.

وذكر الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في نينوى، عدي العبادي، في بيان، أن الخلية قررت "غلق مداخل محافظة نينوى بالكامل امام الوافدين، ابتداء من يوم الخميس المصادف 21 أيار 2020 ومن الساعة السادسة صباحا ".

واشار الى "تعزيز سيطرة البراري بقوة من الأمن الوطني، ومفرزة من دائرة صحة، نينوى مع عدة الفحص السريع الخاصة بالتحري عن المرض".

ولفت الى أن الخلية كلفت "قيادة عمليات نينوى وقيادة غرب نينوى بمتابعة إغلاق الطرق النيسمية (غير الرسمية)".

وشدد على "ضرورة التزام المواطنين، بالابتعاد عن التجمعات البشرية في الأسواق والمولات والأماكن المغلقة، والتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية، من ارتداء الكمامات والقفازات والتزام العوائل بالمنازل قدر الإمكان".





وفيما نبه على "استمرار استثناء شاحنات المواد الغذائية وصهاريج الوقود من هذه الإجراءات"، حذر من "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الإثنين، تسجيل 4 وفيات، و150 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة اصابات يومية يسجلها العراق منذ دخول الوباء في شباط الماضي.

وذكرت الوزارة، في الموقف الوبائي اليومي، أنه "تم فحص 3520، نموذجا في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 153221".

واشارت الى أن مختبراتها سجلت "لهذا اليوم 150 إصابة في العراق"، مبينة ان الاصابات توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 45، وبغداد/ الكرخ: 45، ومدينة الطب: 30، والبصرة: 7، والنجف: 3، وواسط: 3، وكربلاء: 2، والمثنى: 3، وديالى: 2، ونينوى: 1، والسليمانية: 9".

ولفتت الى "تماثل 92 حالة الى الشفاء، توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 48، وبغداد / الكرخ: 19، ومدينة الطب: 4، والبصرة: 20، وصلاح الدين: 1".

ونبهت على أنها سجلت "4 وفيات، حالة في بغداد/ الرصافة، وحالة في بغداد/ الكرخ، وحالتين في مدينة الطب".

وأضافت، أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 3554، ومجموع حالات الشفاء 2310، والراقدين الكلي: 1117، ومجموع الوفيات الكلي 127".

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