نائب يعلن الشروع بجمع تواقيع لتعويض أصحاب حقول الحنطة التي أحرقها داعش

2020/05/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (19 أيار 2020)، العمل على جمع تواقيع نيابية لدعم قرار تعويض "حقول الحنطة" التي احرقها تنظيم داعش في كافة المحافظات.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "آلاف الدونمات من حقول الحنطة أحرقها داعش خلال الايام الماضية في عدة محافظات ومنها ديالى في جرائم اخرى تضاف الى سجله الاسود في محاولة لفرض حصار اقتصادي على المناطق الرافضة لافكاره المتطرفة من خلال احراق مصادر رزقها".

واضاف أنه "سيجمع تواقيعا برلمانية من اجل اصدار قرار رسمي بشمول المتضررين بالتعويض في اقرب جلسة رسمية لمجلس النواب خاصة وان العشرات فقدوا مصدر رزقهم الرئيسي"، مبينا ان "حرائق الحنطة تحمل نسبة كبيرة منها بصمات التنظيم المتطرف".

وأظهرت وثيقة حلصت عليها (بغداد اليوم)، اجمالي المساحات من مزارع الحنطة والشعير التي تعرضت للحراق خلال الايام الماضية.

واظهرت الوثيقة عدد المحافظات التي حدثت فيها الحرائق وكانت بواقع 11 محافظة، تفاوتت فيها نسبة المساحات المحروقة بين محافظة واخرى.

وبحسب الوثيقة فأن محافظة النجف سجلت اعلى المساحات المحروقة من المزارع، فضلا عن احتراق قرابة 1000 دونم في عموم العراق في 68 حادثة مختلفة.

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت خلية أزمة محافظة نينوى، الثلاثاء، إغلاق المحافظة ابتداء من الخميس المقبل، على خلفية ارتفاع عدد الاصابات في عموم العراق.

وذكر الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في نينوى، عدي العبادي، في بيان، أن الخلية قررت "غلق

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (19 أيار 2020)، إرسال فريق إلى محافظتي النجف وكربلاء، بعد تقارير تحدثت عن ظهور تشققات أرضية.

وذكر بيان صادر عن الهيأة، أنه "بناءً على توجيهات وزير النقل الكابتن نا

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، انطلاق حملة الرصد الوبائي الثالثة لمواجهة فيروس كورونا، في قرية الغجر، قرب مدينة بعقوبة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى أطلقت حملة ال

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