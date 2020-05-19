2020/05/19 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طالب المدير التنفيذي لـ”فيسبوك” “مارك زوكربيرج” بضرورة التصدي لنهج الصين في تنظيم خدمات الإنترنت مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل خطورة بالغة.وأضاف “زوكربيرج” بأنه قلق إزاء الدول الأخرى التي ربما تتطلع لتقليد النموذج الصيني في تنظيم خدمات الإنترنت.وشدد المدير التنفيذي لـ”فيسبوك” على مخاطر محيطة بهذا الأمر في تنامي الدول التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوكربيرج يحث الغرب على التصدي لخطر الصين فيما يتعلق بالإنترنت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوكربيرج يحث الغرب على التصدي لخطر الصين فيما يتعلق بالإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).