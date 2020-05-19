اتحاد الرماية يصدر بياناً بشان انباء عدم شرعية اتحاده

2020/05/19 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدر الاتحاد العراقي للرماية، بياناً رسمياً بشان الانباء التي تشير الى عدم شرعيته.وقال رئيس الاتحاد العراقي للرماية، مندوب السعد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إنه “لا صحة للخبر الذي ورد في أحد المواقع بخصوص الاعتراض على شرعية اجراءات الهيئة العامة لاتحادنا من قبل الاتحاد الدولي للرماية”.واضاف ان “هذه الاخبار معروفة […]

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