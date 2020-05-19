استراتيجيات تشومسكي وخداع الجماهير - كاظم الموسوي

2020/05/19 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي وصلتني عبر الواتسآب من أكثر من صديق هذه المادة المترجمة للفيلسوف وعالم الالسنية نعوم تشومسكي(1928)، وعنوانها: الاستراتيجيات العشر لخداع الجماهير.



وتشومسكي غني عن التعريف، يعيش الان في عزلة ذاتية في منزله في توكسن بولاية أريزونا، شأنه شأن المليارات من البشر، للاحتماء من عدوى فايروس كورونا المستجد، يبلغ الواحد والتسعين عاما من العمر، وهو دائم الحضور للتفكر والتأمل والكتابة، وكان قد كتب هذه الاستراتي ......





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