نظرية الثورة لينينيا وتحوليا عراقيا؟ - عبدالامير الركابي

2020/05/19 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي نظريةالثورة لينينيا وتحولياعراقيا؟عبدالاميرالركابي تنتمي نظرية لينين في الثورة وبالأخص منها الاستخلاص الذي يمازج بين الثورة والنظرية الثورية، لعالم اخر، عالم انقضى اليوم ولم يعد قائما ولا ممكنا، كانت اللينينيه من نتاجاته المميزة البارزة كذروة لم يسبق ان حدثت تجسيدات على هذا الصغيد من نوعها وبوضوحها، والمقصود بالطبع نهوض الغرب الحداثي وثورته البرجوازية المصنعية، وماانطوى عليه من احتمالية ان ......





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