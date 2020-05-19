عاصمة اقليم كوردستان تعدُّ مشروعاً لتحقيق الأمن الغذائي

2020/05/19 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مجلس محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن اعداد مشروع يهدف لتعزيز الأمن الغذائي وتجنيب المحافظة والاقليم اية شحة قد تحدث بالمستقبل في حال تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المجلس علي رشيد في كلمة له خلال انعقاد جلسة مجلس المحافظة اليوم انه تم اعداد مشروع لمواجهة ما ينجم عن انتشار الفيروس من تأثير على الزراعة والصناعة، لأن جسور الترابط بين الدول قد انقطعت، والمصانع الغذائية توقفت لذا فإن العالم سيتعرض لمشكلة بما يتعلق بالامن الغذائي، مشيرا الى ان بلدان العالم ستضع الاولولية لأمنها الغذائية.

واضاف ان استيراد المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية ستشهد صعوبة كبيرة مع ارتفاع الاسعار ومن اجل ذلك تم طرح مشروع على حكومة اقليم كوردستان يولي الاهتمام بالمنتجات المحلية ودعم الفلاحين.

واوضح رشيد ان المشروع يتألف من عدة نقاط منها دعم الفلاحين الذين يزرعون الحنطة البيضاء التي تنتج الطحين الصفر، مع العمل على ايقاف استيراد مادة الحنطة الغذائية، مؤكدا على ضرورة زيادة انشاء المطاحن مع ما تمتلكه اربيل .

ودعا الى ضرورة دعم الفلاحين لزراعة مادة الرز لتكون بديلا عن المستورد، ودعمهم ايضا على زراعة قصب السكر والشمندر وتشييد معامل لصناعة السكر لكي يتم الاعتماد على المنتج المحلي.

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